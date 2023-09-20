В Новосибирске Mercedes сбил 14-летнего школьника на мопеде

14-летнего мальчика на мопеде сбил водитель Mercedes в Новосибирске.

Вечером 19 сентября Кировском районе Новосибирска водитель Mercedes-Benz Sprinter сбил 14-летнего ребёнка на мопеде. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД.

«55-летний водитель за рулем Mercedes ехал по внутриквартальному проезду, при повороте на парковку столкнулся с попутно движущимся мопедом Honda Dio», — говорится в сообщении.

В результате ДТП подростка госпитализировали с травмами. Над установлением обстоятельств происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, что ночью 18 сентября на трассе «Иртыш» под Новосибирском 48-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, и её машина перевернулась. От полученных травм женщина погибла на месте.

Ранее, 18 сентября, автомобиль известной секс-работницы Анжелы попал в ДТП на Бердском шоссе Новосибирска. Пользователи соцсетей не упустили шанса снова обсудить инцидент с эскортницей.