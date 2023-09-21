Густой туман накрыл Новосибирск утром 21 сентября

Новосибирск окутал густой туман ранним утром 21 сентября.

Ранним утром 21 сентября густой туман накрыл Новосибирск. Фотографиями местные жители поделились в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам автора публикации, она заметила туман в Октябрьском районе города. Он наступил около 7:30 часов.

Однако один из комментаторов подчеркнул, что тумана утром на правом берегу не заметил.

«Влажность под утро дикая а тумана нет», — написал он.

Напомним, что с 21 сентября в Новосибирске ожидается приход арктического холода из Ханты-Мансийска до +2 градусов.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 сентября фотограф из Новосибирска заснял мощную вспышку северного сияния.