В Новосибирске опубликовали онлайн-карту подключения домов к теплу

Карту подключения домов Новосибирска к отоплению опубликовали в «Сибирской генерирующей компании».

В Новосибирске появилась онлайн-карта подключения отопления в домах города. Подача тепла пройдёт поэтапно: с 21 по 30 сентября.

Первыми в очереди стоят больницы, детские сады и школы и организации с круглосуточным пребыванием детей. Они получат тепло с 21 по 22 сентября. Подача отопления в жилые дома пройдёт с 25 по 30 сентября. Очередь замывают промышленные предприятия и институты.

Напомним, что отопление можно было подключить досрочно с помощью заявки. Например, до 21 сентября тепло подали в 160 учебных заведений, 25 больниц, 4 жилых дома и ещё 42 объекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отопление в жилых домах, промышленных и социальных зданиях начнут включать с 21 сентября.