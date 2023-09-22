Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал сбои расписания троллейбусов №29

Мэр Новосибирска Локоть оценил работу новых троллейбусов №29.

В пятницу, 22 сентября, глава Новосибирска Анатолий Локоть оценил работу троллейбусов №29 после жалоб на них от жителей. Об этом он сообщил на еженедельной пресс-конференции.

По словам мэра, сбои в работе троллейбусов нового образца зафиксировали 2 раза — и это был период, когда маршрут только запускали. К середине сентября ритмичность отправлений и временные промежутки между рейсами наладили, и поэтому на рейсах больше не ожидается задержек с расписании, которые помешает оценить удобство троллейбусов нового образца.

Ранее мэр Новосибирска Локоть рассказал о своем отношении к Rammstein. Комментарий он дал в связи с отменой концерта CAGMO Rock Orchestra «Симфония Rammstein».

Также Локоть показал ход реконструкции Первомайского сквера. Как отметил глава города, основные работы планируется завершить до конца сентября.