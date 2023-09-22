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общество проиcшествия

В Новосибирске сотрудника ОЭБиПК Абрамова отправили в СИЗО по делу о нелегальном казино

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске трех полицейских арестовали по делу о «крышевании» игорного бизнеса.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО сотрудника ОЭБиПК Заельцовского района Максима Абрамова на 2 месяца. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм из зала суда.

Полицейский подозревается в получение взятки. Напомним, 22 сентября арестовали начальника ОЭБиПК Дмитрия Шило и экс-главу ОЭБиПК Хомина. Их также отправили в СИЗО на 2 месяца.

По словам источника Сиб.фм, фигуранты проходят по делу о сети нелегальных казино в Новосибирске. Предварительно, они за деньги «крышевали» незаконный бизнес.

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Дамир Трубников

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