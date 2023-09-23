Мэр Новосибирска назвал маловероятным отделение Академгородка

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг отделение Академгородка от города.

Мэр Анатолий Локоть не поддержал идею отделения Академгородка от Новосибирска. Такой вариант предложил главе города председатель СО РАН Валентин Пармон на пресс-конференции 22 сентября.

По словам мэра, местные власти не рассчитывают на развитие такого сценария.

«У нас нет планов деления муниципалитета города Новосибирска на части», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Глава города напомнил о развитии программы «Академгородок 2.0», в рамках которой власти восстанавливают дороги и велодорожки, а также строят музыкальную школу. Он также добавил, что основатель наукограда Михаил Лаврентьев никогда не ставил вопрос об отделении Академгородка.

Ранее Анатолий Локоть оценил работу троллейбусов №29 после жалоб на них от жителей.

Напомним, что мэр показал ход реконструкции Первомайского сквера. По его словам, основные работы планируется завершить до конца сентября.