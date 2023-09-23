В Новосибирске девочка забралась на баскетбольное кольцо и не смогла слезть

В Новосибирске 7-летняя девочка не смогла слезть с баскетбольного кольца.

22 сентября в Советском районе Новосибирске семилетняя девочка залезла на баскетбольное кольцо и не смогла спуститься с него. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Инцидент произошёл на улице Динамовцев. Спасатели сняли ребёнка с кольца и передали матери.

Первоклассница попросила сотрудников МАСС показать ей аварийно-спасательный автомобиль. Спасатели не смогли отказать девочке и даже предложили ей примерить защитный шлем.

Напомним, что в Новосибирске спасатели предупредили о наступлении опасного для купания в Оби сезона.

Ранее в Новосибирске была найдена собака, привязанная к веткам в овраге. Питомец был истощен, а его глаза и молочные железы были воспалены.

Кроме того, 23 сентября завершили поиски потерявшегося в Кировском районе Новосибирска семилетнего мальчика.