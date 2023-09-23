В Новосибирске подскочили цены на шаурму из-за стоимости ингредиентов

Резкий рост цен на шаурму заметили жители Новосибирска.

Осенью 2023 года из-за дефицита мяса и кур в Новосибирске резко подскочили цены на шаурму. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ненаучный городок».

Сотрудники общепита связывают рост цен и с повышением стоимости ингредиентов. Мясо в Новосибирске стало стоить на 40 процентов дороже, а остальные компоненты шаурмы подорожали на 37,5 процентов. Цена на соус увеличилась на 25 процентов.

Теперь в «Шаверме № 1» на улице Крылова цена на стандартную шаурму без сыра составляет 220 рублей. Раньше жители Новосибирска могли попробовать её за 180 рублей.

Ранее жители Новосибирска составили рейтинг худших шаурмичных на основе отзывов и оценок в 2ГИС.

Напомним, что осенью 2023 года в России увеличилось количество случаев отравления шаурмой. На это повлияло халатное отношение к технологическому процессу приготовления блюд, условиям хранения продуктов питания и продовольственного сырья. Работникам не предоставили условия для соблюдения личной гигиены.