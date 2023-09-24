В Новосибирск привезут трех экзотических обезьян саймири.

Из Санкт-Петербурга в Новосибирск отправили трех экзотических обезьян саймири. Об этом рассказали в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Ранее животные жили в Ленинградском зоопарке. 22 сентября обезьян провели через ветеринарный контроль, где они прошли необходимые исследования. После этого их посадили в самолёт.

Экзотических обезьянок должны доставить в частный зоопарк, однако пока неизвестно в какой. Саймири, или беличьи обезьяны, обитают в различных странах Южной Америки. Эти млекопитающие проводят большую часть своей жизни на деревьях и питаются насекомыми, орехами и птицами.



Как ранее писал Сиб.фм, в зоопарк Новосибирска прибыли новые животные.