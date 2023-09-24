Комбат Панферов рассказал об изменениях в зоне СВО в октябре

Командир «Веги» также обсудил ракетный удар по Севастополю.

Командир батальона «Вега» Андрей Панфёров выразил свою точку зрения относительно текущей ситуации в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что октябрь станет решающим месяцем для анализа обстановки и принятия стратегических решений. Об этом комбат рассказал в интервью Сиб.фм.

По словам Панфёрова, прибытие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и отправка американских военных в регион свидетельствуют о том, что мировые политические лидеры серьезно относятся к нарастающим напряжениям в спецоперации и посвящают этому вопросу повышенное внимание.

Командир также обсудил ракетный удар, нанесенный по Севастополю, который он рассматривает как демонстрацию военных возможностей потенциального противника. Он подчеркнул, что боевые действия продолжаются, и ожидать затишья в ближайшее время не стоит. Панфёров не исключил возможности проведения конфиденциальных переговоров. Однако подчеркнул, что пока рано говорить об окончании спецоперации в текущей обстановке.

Ранее Сиб.фм сообщало, что комбат Панферов высказался о прошедших выборах губернатора Новосибирской области.