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общество проиcшествия

Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО Владимира Мироненко

Фото: администрация Здвинского района

Житель Новосибирской области Владимир Мироненко погиб на СВО 19 сентября.

В Новосибирской области в Здвинке состоялось прощание с 45-летним участником спецоперации Владимиром Мироненко 24 сентября. После этого был организован прощальный митинг. Об этом сообщили в районной администрации.

Владимир Мироненко был пулемётчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Ранее он проходил службу на Дальнем Востоке в Морфлоте и в Чечне.

Солдат погиб 19 сентября 2023 года.

В группе администрации Здвинского района отметили, что его героический подвиг не останется незамеченным и будет запечатлен в памяти людей.

Как ранее писал Сиб.фм, 44-летний житель Куйбышевского района Новосибирской области Андрей Тарашкин погиб в зоне СВО 2 месяца назад.

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Дамир Трубников

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