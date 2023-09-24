В Новосибирской области хоронят погибшего два месяца назад на СВО пулемётчика Тарашкина

44-летний житель Куйбышевского района Новосибирской области Андрей Тарашкин погиб в зоне СВО 2 месяца назад – сейчас его хоронят.

Андрей Тарашкин был мобилизован в зону СВО 26 октября прошлого года. Тем не менее, 44-летний боец и сам готов был отправиться на спецоперацию добровольцем. Всё это время Андрей нёс службу пулемётчика в 4-ом мотострелковом взводе.

До мобилизации Андрей Тарашкин работал вахтовым методом на севере, а также трудился на предприятии «ФИШ МЭН». В начале 2000-х пять лет отработал в следственном изоляторе №2. По образованию погибший – механик, после окончания школы в городе Куйбышев, он получал образование в сельскохозяйственном техникуме.

«Андрей Леонидович был добрым, отзывчивым, хорошим человеком, высокоответственным и надежным сотрудником»,

- рассказали о погибшем в паблике «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте».

Пулемётчик погиб в зоне СВО ещё два месяца назад, однако хоронят бойца в Куйбышеве только сейчас. Напомним, ранее комбат «Веги» Андрей Панфёров назвал причины, по которым могут долго доставлять тело погибшего участника СВО на родину.