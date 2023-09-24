Под Новосибирском волонтёр-одиночка нашёл мужчину с конём спустя почти 10 суток

В поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области» рассказали, как в Каргатском районе ускакавшего на лошади сельчанина нашли спустя почти 10 дней.

Геннадий Рыжков из деревни 6-ые Озерки Каргатского района ушёл из дома ещё 14 сентября. Через 2 дня мужчину объявили в розыск. Были объявлены срочные сборы волонтёров отряда «ЛизаАлерт». На розыск пропавшего отправились сразу 7 пеших групп, которые в течение суток обследовали 12 квадратных метров лесов и полей.

«На утро было принято решение продолжить поисково-спасательные работы, чтобы увеличить шансы пропавшего вернуться домой. Вновь сформированные группы отрабатывали новые задачи в течение всего дня. Судьба пропавшего оставалась неизвестной. Геннадий Владимирович был с лошадью, а значит, мог уехать очень далеко от зоны поиска, — рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». – Шло время, новостей из деревни всё ещё не было. Группа распространения информации, группа прозвонов, координатор и информационный координатор поиска продолжали работать».

22 сентября ДПСО «Ангел» помог привлечь к поискам самолёт, однако осмотр территории с воздуха также не дал результата. Все уже отчаялись найти мужчину с конём, кроме одного человека.

«23 сентября 2023 года, спустя 9 дней с даты пропажи, в отряд пришла невероятная, потрясающая новость от местного жителя Александра, который, не теряя надежды, продолжал поиск своими силами: Геннадий Владимирович найден, жив! Спасибо Александру за то, что, продолжил поиск, не жалея сил и веря в то, что Геннадий Владимирович будет найден»,

- сообщили в отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Кстати, следует отметить, что прошедшая суббота оказалась успешной на поиски: волонтёры смогли найти ещё двух мужчин в Новосибирске.