В Новосибирске волонтёры отряда «Лиза Алерт» нашли трёх пропавших мужчин

Благополучно завершились поиски троих мужчин в Новосибирской области – в одном случае волонтёры не успели даже отправиться на розыск пропавшего.

Вчера, 23 сентября, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что в Первомайском районе пропал 34-летний Андрей Кононов. Мужчина ушёл в неизвестном направлении ещё 27 августа, не было даже известно, в какую одежду он был одет.

Волонтёры клеили ориентировки и просили сообщить, что известно об Андрее Кононове. В итоге, вечером появилось сообщение:

«Найден, жив! Спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты»,

- говорилось в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Чуть позже стало известно, что найден и ещё один мужчина – 81-летний пенсионер Александр Хитьков из Калининского района. На этот раз поиски завершились очень быстро: буквально через пару часов мужчину нашли.

Также вчера, 23 сентября, чудесным образом нашли Геннадия Рыжикова из деревни 6-ые Озерки Каргатского района. Грибник ушёл из дома ещё 14 сентября.