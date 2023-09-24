Участница шоу «Выжить в Дубае» Александрова из Новосибирска рассказала о трудностях проекта

Жительнице Новосибирска Дарье Александровой удалось выйти в финал проекта «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ – она рассказала, что для неё было самым трудным.

Сиб.фм освещал все этапы участия Дарьи Александровой в шоу «Выжить в Дубае»: девушка ругалась с актрисой Анной Хилькевич и пыталась противостоять команде звёзд. В итоге, девушку настигла волна критики.

«Мне было непросто в начале пути, потому что я находилась в коллективе, где все люди старше меня. Но я доказала всем, что я не маленькая, не хрупкая и проходила все испытания достойно»,

— сказала Дарья.

На жительницу Новосибирска обрушилась целая лавина хейта. Также Дарье Александровой было неудобно идти бок о бок со знаменитостями, так как она не считает себя звездой.

Тем не менее, несмотря на все трудности, Дарья добралась до финала, где главный приз – 10 миллионов рублей. Вместе с Александровой до финала добралась жительница Красноярска Татьяна Минжуренко от «народной» команды. Им предстояло сражаться со звёздами Анной Хилькевич и Павлом Мамаевым. Последний и смог вырвать победу.