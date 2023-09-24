Указ подписан: в армию РФ срочно набирают 250 тысяч новых солдат

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл официальные данные о новых солдатах в зоне действия СВО на Украине.

Согласно обновлённым и уточнённым данным Министерства обороны России, ежедневно в ряды Вооружённых сил РФ вступает 1 336 новых человек, пишет портал Лента.ру со ссылкой на главу оборонного ведомства Сергея Шойгу. По его словам, на данный момент в ряды российской армии набрано 114 000 человек, а количество новых контрактников соответствует размеру полка. Также поражает и число добровольцев – 52 000 россиян.

Министр уверен, что при сохранении подобных темпов до конца текущего 2023 года в рядах ВС РФ появится 250 000 новых солдат, что приведет к созданию целого армейского корпуса. Для поддержки будущего соединения будет передано около 4 тысяч единиц боевой техники, пообещал Шойгу.

Однако слухи о второй волне мобилизации упорно ходят в обществе. Депутаты Госдумы, комментируя подобные «фейковые» сообщения, чаще всего сфабрикованные западными СМИ, единогласно констатируют, что на сегодняшний день потребности в дополнительной мобилизации в нашей стране попросту нет. Законотворцы призывают доверять только официальным источникам информации.