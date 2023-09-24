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Авто общество

В Новосибирске изменили 2 маршрута трамвая, а один закрыли

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сегодня, 24 сентября, два трамвайных маршрута на левом берегу Новосибирска изменили схему движения, а один вообще не работает.

В мэрии Новосибирска сообщили, что с 22.00 субботы, 23 сентября, и на протяжении всего воскресенья изменят схемы движения два трамвая под №10 и 15.

10-ый маршрут будет идти от остановки «Бугринская роща» через Оловозаводскую, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейную, Волховскую, Связистов до конечного пункта «Юго-Западный ж/м».

У маршрута №15 те же начальные и конечные остановки. Его путь будет пролегать через улицы Мира, Покрышкина, Котовского, Широкую, Демьяновскую и Связистов. Схемы объезда связаны с ремонтом трамвайных путей. А вот трамвай №8 в эти выходные временно вообще не будет ходить.

Напомним, в этом году в мэрии Новосибирска заявили о глобальном ремонте трамвайных путей, в некоторых районах также обновят или заменят остановки.

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Елена Отмахова
журналист

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