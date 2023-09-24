сегодня
24 сентября, 19:57
пробки
2/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня
24 сентября, 19:57
пробки
2/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня 17:20
общество

В Новосибирске студенты НГУ обнаружили «ведьмин круг» у главного корпуса

Фото: тг-канал "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске у главного корпуса НГУ обнаружили «ведьмин круг» из маслят.

В новосибирском Академгородке студенты обнаружили «ведьмин круг» из грибов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

«Когда ты не идёшь за грибами в лес, они сами приходят к тебе», — говорится в сообщении.

Феномен «ведьминого круга» не является редким явлением. Это объясняется тем, что мицелий был привезен вместе с сосной, возле которой маслята обычно и растут. Считается, что если человек находит «ведьмин круг», то он будет счастливым.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске грибники рассказали о «тихой охоте» в заморозки.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в