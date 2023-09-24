В Новосибирске священники предлагают запретить делать аборты после 8 недель

С таким предложением выступил священник Фёдор Лукьянов на Всемирном русском народном соборе, который проходил в Новосибирске.

На прошлой неделе в Новосибирске прошёл Всемирный русский народный собор, в ходе этого мероприятия выступил представитель РПЦ, священник Фёдор Лукьянов. По словам священнослужителя, нужно уменьшить срок, на котором женщина сможет сделать оборот.

Так, сейчас будущая мать может решиться на прерывание беременности в срок до 12 недель. Представители РПЦ предлагают перенять опыт Германии, где аборты делают на сроке до 8 недель. Как считает Фёдор Лукьянов, это поможет спасти жизни порядка 60% младенцев, поскольку в основном женщины приходят делать аборт на девятой неделе.

«Необходима комплексная работа в следующих направлениях: изменение законодательного регулирования порядка прерывания беременности, работа с общественным мнением, разработка и реализация комплексных мер поддержки семьи»,

- отметил представитель РПЦ.

Следует отметить, что это не первая попытка сократить число абортов в России. Весной этого года уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС. По её мнению, это поможет вести точную статистику и держать ситуацию с демографическими показателями на контроле.