В Новосибирске в 2024 году планируют масштабное обустройство площади Калинина

В Новосибирске площадь Калинина планируют полностью благоустроить в 2024 году.

Площадь Калинина в Новосибирске будет полностью обустроена в 2024 году. Об этом сообщил глава Центрального округа Сергей Канунников в интервью радио «Городская волна».

По словам руководителя, власти города планируют провести комплексное благоустройство площади, включающее в себя ремонт проезжей и пешеходной частей, замену освещения и обновление фасадов зданий.

Канунников подчеркнул, что на 2024 год уже разработан проект благоустройства площади. В рамках работ будет заменена вся тротуарная плитка, отремонтировано дорожное покрытие и обновлены фасады зданий, включая многоквартирные дома, расположенные по кругу. Также планируется замена освещения.

Ремонт тротуара на площади является приоритетным направлением работ. В Центральном округе Новосибирска в следующем году запланирована замена 17 тротуаров.



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