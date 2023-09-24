В Новосибирской области по требованию прокуратуры сносят детские площадки

В Доволенском районе Новосибирской области прокуратура потребовала привести в порядок детские площадки – их сносят из-за несоответствия ГОСТу.

Обеспокоенность исчезновением детских площадок выразили жители Доволенского района. После этого представители издания «Сельская правда» обратились в администрацию Доволенского сельского Совета для того, чтобы узнать причины сноса качелей и турников.

«По представлению прокуратуры все игровые площадки, кроме одной, которая расположена на территории Детского дома творчества, и только те объекты, которые были установлены этим летом, не соответствуют нормам ГОСТа», — пояснила ситуацию изданию и.о. главы Доволенского сельского Совета Татьяна Амбурцева.

Так, как объясняют ситуацию сельские чиновники, речь идёт о тех площадках, которые небезопасны: например, над ними проходят электропровода. В администрации Доволенского сельского Совета обещают решить проблемы: отремонтировать имеющиеся детские площадки, а также установить три новые.

Также напомним, что небезопасные детские площадки есть и в Новосибирске: прокуратура сейчас проверяет состояние одной из них на улице Тульской – там мальчик травмировал ногу.