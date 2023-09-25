Бастрыкин взял под личный контроль дело о размещении в Новосибирской области объявления о продаже ребенка

СК России по Новосибирской области организовали проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту размещения жительницей Новосибирской области объявления о продаже ребенка.

В связи с шокирующим событием, произошедшим на территории Новосибирской области, Глава ведомства назначил комплексную проверку и расследование по факту размещения объявления о продаже ребенка жительницей региона на одном из интернет-сайтов.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Инцидент вызвал огромное общественное возмущение и вызвал волну обсуждений в средствах массовой информации.

Ранее Сиб.фм сообщало, что новорождённого младенца обнаружили в канаве под Омском.