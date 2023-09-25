На Центральном пляже Новосибирска не станут строить здания

В Новосибирске комиссия по генплану приняла изменения в зонирование территории городского пляжа.

В Новосибирске пересмотрели зонирование центрального пляжа. Если раньше на нём было 2 зоны под застройку, то теперь они исчезли. Об этом сообщил депутат Горсовета Антон Картавин в своей Telegram-канале.

Предложение о пересмотре зонирования пляжа внесли депутат Антон Картавин и председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев. На двух участках была запланирована застройка, но после того, как комиссия по генплану одобрила предложенные депутатами изменения, вся территория пляжа получила рекреационное назначение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что власти Новосибирска не закрыли пляжи, несмотря на непригодную для купания воду. В ведомстве добавили, что до конца купального сезона проходы к пляжам перекрываться не будут. Спасатели продолжат дежурить на берегу до сентября. Рейды по борьбе с купанием в несанкционированных местах также продолжатся.

Также в Новосибирске спасатели показали опасное для купания место на Бугринском пляже. Бугринская коса не относится к официальному пляжу. Купаться около этого места категорически запрещено из-за сильного течения. Несмотря на запрет, люди здесь тонут регулярно. Большая часть смертей происходит на обратном пути, с острова на берег.