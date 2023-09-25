В Новосибирске СК заинтересовался инвалидом, который живёт с мухами и тараканами

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщения о ненадлежащих условиях жизни.

После публикации в соцсетях сообщения о ненадлежащих условиях жизни семьи с инвалидом следователи Новосибирской области начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, на фото изображена квартира в Октябрьском районе Новосибирска. в ней живет женщина с сыном-инвалидом. Администрация района не оказывает помощь этой семье. Следователи проверят как достоверность информации об условиях жизни, так и исполнение обязательств по социальной помощи со стороны районной администрации.

По результатам проверки будет принято решение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске соседи пожаловались на мать, у которой сына-инвалида едят мухи и тараканы. По словам авторов постов в соцсетях, женщина проживает с сыном в антисанитарных условиях с кучей тараканов. Неравнодушные соседи решили предать эту историю огласке, в надежде, что инвалида спасут от пьющей матери, которая развела такую антисанитарию.

Также в Новосибирске вынесли приговор по делу о падении яблони на 9-летнего ребёнка. Директора МАУ «Горзеленхоз» Наталью Цветкову признали виновной по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком продолжительностью 2 года. За этот период директор должна доказать факт исправления.