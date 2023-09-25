Жителя Новосибирска задержали после нападения на женщину с грудным ребёнком

В Новосибирске на мужчину, который набросился на женщину на Забалуева, возбудили уголовное дело.

В Новосибирске задержали 34-летнего Илью Горбунова, который напал на женщину с грудным ребёнок на улице Забалуева,90. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

После задержания на него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 (Хулиганство). Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Как ранее писал Сиб.фм, Горбунов был 4 раза в поле зрения правоохранителей. В 2012 на него возбуждали уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести здоровью, в 2015 он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в 2016 за он сел пьяный за руль и получил 11 месяцев условно с испытательным сроком, а в 2022 году на него возбудили уголовное дело по наркотикам — по версии следствия, он купил себе a-PVP, но был пойман сотрудниками ГИБДД.

Пострадавшая от Горбунова рассказала корреспонденту Сиб.фм, что Илья терроризирует своих соседей на протяжении 3 лет. По её словам, он ходил в магазин с ножом, а также избил несовершеннолетнего. 21 сентября он напал на неё с ребёнком из-за замечания о курении. В процессе конфликта он также избил мужчину, который пытался заступиться за девушку.