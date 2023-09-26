Заявление ЧВК «Вагнер» изменило взгляд на положение дел компании

Источники, связанные с ЧВК «Вагнер» объявили о дальнейших планах военной компании.

ЧВК «Вагнер» не прекратило существование и продолжает деятельность в нескольких направлениях, сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

«Товарищи. Сообщаем вам, что ЧВК Вагнер не прекращало и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет. Командование ЧВК все также решает все поставленные задачи и ведет руководство компанией. Просим не верить слухам и сплетням и доверять информации только из официальных каналов компании», — утверждает источик.

Ранее командир батальона «Вега» Андрей Панферов прокомментировал для Сиб.фм гибель главы ЧВК «Вагнер» Евегния Пригожина.

Напомним, глава вагнеровцев погиб при крушении самолета. Однако бытует мнение, что его убили.

24 августа самолет с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным разбился в Тверской области.