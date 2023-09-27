ХК «Сибирь» уступил СКА дома со счетом 0:3

Это четвертая подряд победа СКА.

В Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, где местная команда «Сибирь» сражалась против мощного оппонента — СКА. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Первый период матча прошел без голов, и обе команды продемонстрировали выдающуюся игру в обороне и на вратарских позициях.

Однако в середине второго периода арена взорвалась эмоциями, когда Михаил Воробьев, получив передачу от Артема Сергеева и Александра Никишина, забросил шайбу в ворота "Сибири", открыв счет в этой захватывающей игре. На 19-й минуте второго периода Алекс Гальченюк удвоил преимущество СКА, получив передачи от Михаила Воробьева и Семена Синяткина. Эти два гола стали настоящим «сюрпризом» для болельщиков «Сибири».

Конец третьего периода также принес радость гостям, когда Алекс Гальченюк оформил дубль, забросив третий гол в пустые ворота «Сибири». Этот момент установил окончательный счет матча — 3:0 в пользу СКА.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске болельщик напал на полицейского перед матчем «Сибирь» — «Барыс».