В Новосибирске болельщик напал на полицейского перед матчем «Сибирь» - «Барыс»

Пьяный мужчина обматерил и ударил полицейского.

В ходе матча между хоккейными командами «Сибирь» и «Барыс» на арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске произошел инцидент. Болельщик напал на полицейского и нецензурно выражался в его адрес. Информация о случившемся появилась на сайте Кировского районного суда.

23 сентября во время матча один из болельщиков начал оскорблять полицейского, находившегося на службе на арене. По словам свидетелей пьяный мужчина не только оскорбил полицейского, но и ударил.

По данным судебного заседания, обвиняемый признал свою вину в совершенном насилии. В официальном заявлении суда указано:

«Из рапорта сотрудника полиции следовало, что при неповиновении обвиняемый применил к нему насилие, а именно ударил его».

Мужчину также вызвали на допрос в Следственный комитет для более подробного расследования произошедшего инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщало, что прокуратура проверяет «скорую» Новосибирска на наличие «мёртвых душ».