Под Новосибирском две женщины на Nissan погибли в ДТП

Две женщины на Nissan разбились в ДТП под Новосибирском.

Вечером 26 сентября в Тогучинском районе Новосибирской области две женщины на Nissan попали в смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Известно, что 51-летний водитель на Nissan Tiida ехал из Новосибирска в Ленинск-Кузнецк по дороге К-19Р. На 146 километре он выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Mazda CX-5, которым управляла 43-летняя женщина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две пассажирки 1973 и 1953 года рождения автомобиля Nissan, а также травмированы водители обоих транспортных средств», — говорится в сообщении.

Началась доследственная проверка. Уточняются обстоятельства происшествия.

Напомним, что под Новосибирском на трассе в сторону Гусиного Брода произошло ДТП, в результате которого один автомобиль улетел в кювет.

Ранее три человека получили серьёзные травмы в ДТП с пятью автомобилями в Новосибирске.