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общество проиcшествия

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1

Фото: Yamaguchi先生 / Wikipedia, Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Искитимский район Новосибирской области вновь стал эпицентром землетрясения. В среду, 1 сентября, в 21 км к востоку от Искитима произошел толчок магнитудой 3,1. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Специалисты отметили, что землетрясение было вызвано "взрывом в карьере", где добывают уголь.

Фото В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 2

Заметим, что последнее землетрясение в Новосибирской области магнитудой 3,9 произошло 22 августа. Сейсмическая активность была зафиксирована на Западно-Сибирской плите в 76 километрах от областного центра.

Кроме того, в ночь на 29 мая, землетрясение магнитудой 3,7 и интенсивностью 4,4 произошло в Усть-Чемском сельсовете, примерно в 62 километрах от Новосибирска. Эпицентр землетрясения находится рядом с восточным участком Колыванского разреза.

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Сергей Щукин
Журналист

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