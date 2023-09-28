Более 2600 бесплатных посылок из Новосибирска отправили в зону СВО

В зону спецоперации из Новосибирска отправили более 2600 бесплатных посылок.

С мая по сентябрь 2023 году из Новосибирской области в зону проведения специальной военной операции отправили более 2600 бесплатных посылок. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

Вес груза не должен быть больше 10 килограммов. Количество посылок не ограничено. Оформить бесплатную отправку можно только в почтовых отделениях.

При оправке указывается индекс 103400, «город Москва-400», ФИО адресата и номер его воинской части. Всего в России было отправлено не менее 80 тысяч бесплатных посылок.

Ранее из Новосибирска в зону СВО отправились пять машин, гружёных подарками для подразделений, где служили погибшие бойцы из Барабинска.

Напомним, что мобилизованный из Новосибирска рассказал, что Ольга Бузова подарила им просроченные конфеты.