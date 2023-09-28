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общество

Житель Забайкалья остался без автомобиля из-за пьяной езды

Freepik, authors: GregorBister

Вдобавок его лишили права управлять автомобилем на 6 лет.

Шилкинский районный суд Забайкальского края конфисковал автомобиль местного жителя, который управлял транспортным средством, будучи в нетрезвом виде. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Сообщается, что 49-летний водитель передвигался пьяным за рулем автомобиля Toyota Premio. По результатам освидетельствования в его организме выявили наличие этилового спирта объёмом 0,455 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В итоге мужчине дали один год принудительных работ с лишением права управлять машинами на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, жителя Кузбасса оштрафовали и лишили прав за то, что он протаранил школьный забор.

#нетрезвый водитель #лишили прав #автомобиль
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Дарья Бочкун
журналист

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