Администрация Чулымского района под Новосибирском заказала машину за 3,7 млн рублей

В Новосибирской области районная администрация заказала машину почти за 4 млн рублей.

Администрация Чулымского района Новосибирской области разместила заказ на приобретение автомобиля стоимостью 3,7 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, речь идет о микроавтобусе «ГАЗель Next» или его аналоге. Транспортное средство, рассчитанное на 17 пассажиров, должно быть выпущено не позднее 2023 года.

Компании, заинтересованные в участии в аукционе, могут подать свои заявки до 29 сентября. Автобус необходимо доставить до 25 ноября. Средства на его приобретение выделены из районного бюджета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область вошла в топ 20 регионов с самыми путешествующими жителями. При этом больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане.

Также мэрия Новосибирска пообещала устранить пробки на Сибиряков-Гвардейцев в октябре. Каждый день в час-пик утром и вечером на выезде с Затулинки образуются крупные заторы. Всё из-за того, что на территории от площади Кирова до железнодорожного путепровода идёт ремонт трамвайных путей.