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общество

ФАС возбудила первые дела из-за повышения цен на бензин

Фото: ru.freepik.com

Дела в пяти регионах России возбудила ФАС из-за цен на бензин.

Административные дела о нарушении закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов возбудила ФАС. Об этом сообщили в РБК.

Дела возбудили против семи организаций в в Белгородской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Дагестане. Среди них — «Осколнефтеснаб», «Газпромнефть-Региональные продажи», «Гудвил-А» и «Реалграмм».

«Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене», — отметили в ФАС.

Напомним, что в Новосибирске подешевел дизель на один-два рубля после запрета экспорта, однако эксперты не ожидают серьезного изменения цен на топливо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цены на бензин выросли на 5-6 рублей за литр.

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Диана Джафарова
журналист

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