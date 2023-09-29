Под Новосибирском «санитары» вновь пришли на сессию депутатов, чтобы извиниться

Сегодня, 29 сентября, на сессию депутатов в Колыванском районе Новосибирской области вновь пожаловали «санитары» — сотрудники агентства розыгрышей публично принесли извинения 72-летнему народному избраннику Виктору Коваленко.

Новое выступление Александа Бугульминцева, Антона Денисова, Василия Плескача и Анны Тихоновой в стенах Совета депутатов Колыванского района произошло спустя почти 1,5 года. Эти же герои в белых медицинских халатах внезапно появились здесь 18 февраля 2022 года якобы по заявлению супруги 71-летнего Виктора Коваленко, заявив, что он «опасен и для себя, и для окружающих».

«Они пытались увести меня в психиатрическую больницу: якобы я неадекватный человек, опасен для общества, для семьи»,

— рассказывал про то заседание Сиб.фм Виктор Коваленко.

Ряженые санитары покинули сессию депутатов только после того, как Коваленко трижды отказался с ними проехать. А вот Виктор Коваленко решил такого обидчикам не спускать и 22 февраля отправился в Следственный комитет писать заявление. Однако в итоге депутат получил отказ в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем народный избранник провёл собственное расследование и написал заявление в полицию.

В итоге было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – ряженых санитаров обвинили в клевете и подделке документов. Это дело рассматривают в Колыванском районном суде уже почти год и уже вышли на финишную прямую.

В конце августа сотрудники агентства розыгрышей решили принести Виктору Коваленко извинения в районной газете, но депутата это не удовлетворило, и он потребовал, чтобы это было сделано публично.

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Сегодня, 29 сентября, в Колывани прошла очередная сессия Совета депутатов. На ней опять появились Александр Бугульминцев, Антон Денисов, Василий Плескач и Анна Тихонова, на этот раз без белых халатов.

«Их было четверо, они пришли приносить извинения Коваленко и его супруге. Коваленко сначала хотел, чтобы они выступили до сессии. Я ему сказал, что это неправильно, ведь его хотели «эвакуировать» на сессии, — рассказал присутствовавший Алексей Астафьев. – И извиняться они должны на сессии перед всем частным народом!»

Надо сказать, «санитары» хорошо подготовились к выступлению. Один из участников квартета зачитал своё обращение с бумажки.

«Не примите это как доклад, послушайте меня как человека,

- начал исполнять роль один из "санитаров", снявший белый халат. – 18 февраля 2022 года случился пренеприятнейший случай, а именно – розыгрыш действующего депутата Коваленко Виктора Петровича. Этот розыгрыш был заказан человеком, который до сих пор не установлен следствием. Несмотря на то, что мы обманным путём были втянуты в это действие неким неустановленным лицом. Конечно же, мы не хотели каким-либо способом оклеветать Виктора Петровича и оскорбить его супругу, но мы искренне приносим извинения действующему депутату Совета депутатов Колыванского района, а также его супруге Коваленко Любовь Семёновне и всей его семье».

Далее сотрудник агентства розыгрышей приводит пример с водителем, который случайно задавил трёхлетнего ребёнка, и оказался на скамье подсудимых. Мужчина извиняется перед родителями, а "санитары" — перед депутатом.

«Он – человек. Так же, как и я сейчас. Мы ещё раз приносим Виктору Петровичу и его супруге свои глубочайшие извинения.... Если бы мы знали, куда мы идём, нас бы тут не было»,

- заключили «санитары» из агентства розыгрышей.

Виктор Коваленко рассказал Сиб.фм, что остался довольным выступлением квартета, особенно потому, что они назвали имя посредника, заказавшего приезд «санитаров».

«Я доволен, что ребята искренне, от всей души извинялись. Они очень переживали после того, как куце извинились в районной газете, — рассказал Сиб.фм Виктор Коваленко. – Они боялись, потому что мне поступило много высказываний со словами: зачем ты их прощаешь? Их надо чуть ли не линчевать... Они боялись идти с извинениями на сессию районного совета. Я их успокоил, проводил, усадил на указанное место (...). Мне достаточно этого извинения, я попросил депутатов не бузить и не пытать их, потому что они сдали посредника. Теперь моя задача убедить посредника сдать заказчика».

Старейший депутат Колыванского района сообщил также, что 2 октября намерен пойти на мировое соглашение в суде.