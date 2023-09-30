На Красном проспекте в Новосибирске поставят дорожные камеры в 7 местах

В Новосибирске поставят 7 комплексов фиксации нарушений ПДД на Красном проспекте.

На Красном проспекте в Новосибирске в ближайшее время будут установлены 7 новых комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок Государственного казенного учреждения (ГКУ) Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

Известно, что камеры будут расположены в районе домов с номерами 13,15, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте. Они будут оснащены видеодатчиками, инфракрасной подсветкой и другим необходимым оборудованием.

Новые комплексы фотовидеофиксации будут осуществлять контроль за движением автомобилей на полосе, предназначенной для общественного транспорта, за водителями и пассажирами, не пристегнутыми ремнями безопасности, а также за другими нарушениями ПДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что шестидневный снегопад накроет Новосибирск в конце октября 2023.

Также 30 сентября в Новосибирске завершается заключительный этап подключения отопления в жилых домах. К концу месяца тепло проведут в каждый подключенный дом.