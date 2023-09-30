В Новосибирске и Москве размер выручки S7 сравнялся к лету 2023 года

Размер выручки S7 в Москве и Новосибирске достиг равенства летом 2023 года.

Равенства доходов от полетов в Новосибирске и Москве летом 2023 года достигла авиакомпания S7. Так случилось благодаря активному развитию новосибирского хаба. Об этом совладелица группы Татьяна Филева сообщила информагентству «Интерфакс» на FWD. Woman Summit.

Прежде крупная компания успешно развивалась в Новосибирске. Однако после создания московского авиахаба она потеряла свои позиции в Сибири. Хаб в Москве стал крупнейшим по объёму перевозок.

По словам Филевой, после использования самолётов Embraer в компании приняли решение вернуться в Новосибирск и подолжить развитие местного хаба. Летом 2023 года доходы от полётов в Москву и Новосибирск стали равными.

Напомним, что появилась новая версия причины посадки самолёта в поле в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пассажир самолёта Красноярск-Новосибирск сообщил о ложном минировании лайнера. 29 августа 39-летний житель Хакасии агрессивно вел себя на борту, пытался ударить бортпроводника.