Голы Морозова и Прохоркина обеспечили «Сибири» победу над «Барысом» 2:1

«Сибирь» продолжает свою победную серию, одержав очередную победу над «Барысом» со счетом 2:1.

Новосибирский ХК сумел обыграть казахстанскую команду уже в четвертый раз в этом сезоне, что стало явным преимуществом для сибиряков. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Первую шайбу забил Илья Морозов уже на первой минуте игры, благодаря отличной передаче Тимура Ахиярова. Во втором периоде «Сибирь» увеличила свое преимущество до двух шайб, благодаря голу Николая Прохоркина. Вратарскую защиту обеспечивал Антон Красоткин. В конце основного времени «Барыс» смог забить только одну шайбу, не сумев отыграться. Финальная атака также не принесла успеха казахстанской команде.

После этой победы новосибирские хоккеисты набрали 15 очков в 12 играх и закрепились в ТОП-4 Конференции "Восток". Команда «Сибирь» продемонстрировала отличные результаты, одержав 5 побед в последних 6 играх Континентальной лиги.

Тренер «Сибири» Дэвид Немировски отметил, что это была хорошая игра его команды, особенно в меньшинстве. Одна шайба решила исход матча с «Барысом». Теперь «Сибирь» будет готовиться к следующему выезду.

Напомним, ХК «Сибирь» уступил СКА дома со счетом 0:3.