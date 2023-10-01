Толпа из 20 человек жестоко избила мужчину у отеля «ДК» в Новосибирске

Жительница Новосибирска рассказала о нападении на мужчину.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября. Согласно рассказу местной жительницы в соцсети, она забронировала номер в отеле, где ее встретили друзья по имени Александр и его супруга. Все они стояли на парковке, когда из-за угла вышла толпа и напала на молодого человека.

«Александр провёл 8-10 минут без сознания. Прибывшие на место правоохранительные органы бездействовали, хотя по горячим следам могли задержать подозреваемых. Известно имя и номер телефона одного из нападавших», — сказано в публикации группы «АСТ-54» во «ВКонтакте»

По ее словам, нападавшие также остановились в отеле «ДК». На место происшествия прибыла полиция, однако никого не задержали. Представители отеля отказались комментировать данный инцидент.

Напомним, под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избили до смерти.