У новосибирских подростков потребовали «пояснить за шмот» из-за красных шнурков

В Новосибирске на площади Ленина произошел конфликт из-за красных шнурков. Об этом сообщил один из очевидцев в группе «ЧП-Новосибирск».

По словам сибиряка, он стоял возле кассы в ресторане KFC, когда его дети обратились к нему с просьбой о помощи. Поднявшись на второй этаже, он увидел, как двое молодых парней начали требовать от девочек-подростков снять красные шнурки и назвать себя «антифашистами» перед камерой. Отец пострадавших решил выяснить, по какой причине они вообще обратились к его детям. Те предложили ему «поговорить» на улице.

Охранник ресторана сообщил, что эти парни часто пристают к посетителям заведения. После того как мужчина сказал, что вызовет полицию, агрессоры ушли. Позже ему удалось установить, что основной их претензией оказался цвет шнурков – они были красными. Как сказали агрессоры, такие шнурки носят только «антифашисты».

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска опубликовала список «дефицитных» сотрудников в школах.