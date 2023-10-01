В Новосибирске проезд по площади Трубникова сузят на полгода

В течение шести месяцев проезд по площади Трубникова в Новосибирске будет ограничен.

Новосибирская администрация планирует временно сократить ширину проезжей части на площади Трубникова на девять метров в течение полугода. Это связано с предстоящими работами по строительству внешней водопроводной сети, которые будет проводить Горводоканал.

Согласно опубликованному на официальном сайте мэрии проекту постановления, движение автотранспорта будет ограничено в районе дома №27 на улице Нарымской.

Ожидается, что изменения в организации дорожного движения начнут действовать с 1 ноября 2023 года и продлятся до 16 мая 2024 года. В настоящее время проект рассматривается специалистами городского департамента транспорта. Предполагается, что экспертиза будет завершена к 5 октября.

Кроме того, с 20 ноября текущего года планируется закрыть движение на улице 1905 года в районе дома №23 на Нарымской. Это ограничение также будет действовать до 16 мая следующего года.

Напомним, на Красном проспекте в Новосибирске поставят дорожные камеры в 7 местах.