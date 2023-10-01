В Новосибирске третьеклассницу отчитали за питьё воды на уроке

Учитель отчитала ученицу за то, что она пила воду на уроке.

В Новосибирске ученице третьего класса сделали замечание за то, что она пила воду на уроке. Об этом сообщил ее брат в группе "АСТ-54" Вконтакте. В дневнике девочки красной ручкой было написано: "На уроке позволяет себе пить воду".

Автор публикации отметил, что замечание было сделано не на уроке информатики, где пить воду запрещено из-за возможного повреждения оборудования, а на одном из уроков без специального оборудования.

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