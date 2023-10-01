В Новосибирской области электрички переходят на «зимнее» расписание со 2 октября

Расписание электропоездов изменится в Новосибирской области.

В Новосибирской области с 1 октября изменится расписание движения электричек. Эти изменения связаны с окончанием летних пассажирских перевозок, сообщили в АО «Экспресс-пригород».

Одно из первых изменений коснется ежедневных электропоездов №6347/6348 Татарская – Колония – Татарская. С 1 октября они будут курсировать только по пятницам, субботам и воскресеньям.

Дополнительную информацию о других изменениях в расписании можно найти на сайте перевозчика по ссылке.

Напомним, расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 10 по 19 октября в связи с ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 3 до 40 минут.

Изменения коснутся 7 поездов, курсирующих по маршрутам Барабинск – Татарская, Новосибирск – Каргат, Новосибирск – Татарская, Татарская – Колония.