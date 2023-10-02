Аноним создаёт мультики с обвинениями депутатов из Новосибирской области в предположительной коррупции

Неизвестный автор регулярно рассылает едкие анимированные ролики про народных избранников в Колыванском районе Новосибирской области.

Политические деятели Колыванского района Новосибирской области начали получать рассылку с анимированным видеороликом сатирического содержания в мессенджерах. В мультиках политиков в едкой форме обвиняют в предположительной коррупции и присвоении бюджетных средств.

Среди героев ролика — депутат Совета районных народных избранников от Сергей Заболотский. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм политик заявил, что ранее не слышал про мультфильмы с его участием.

«К мультикам, или жителям? К жителям — положительно, мультики давно не смотрю, — ответил собеседник об отношении к выпадам в его адрес. — Я не возмущён, делайте, что хотите, это же ваше право. У каждого же своя фляга, у каждого по-разному свистит».

Собеседники Сиб.фм из числа представителей районного Совета депутатов утверждают, что автор ролика неизвестен — его рассылают по одной серии в неделю.

Ранее Сиб.фм сообщал о череде политических скандалов в Колывани — недавно прокуратура потребовала рассмотреть вопрос об отставке главы Евгения Артюхова, но Совет районных депутатов проигнорировал это представление. Правоохранители пошли в суд, и Колыванский районный суд обязал народных избранников вновь рассмотреть данный вопрос.