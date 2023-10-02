В зоне СВО погиб Варис Аюпов из аула Шагир Новосибирской области

Боец Варис Аюпов из аула Шагир Новосибирской области погиб в зоне проведения спецоперации.

22 сентября года в зоне специальной военной операции умер 35-летний Варис Аюпов из Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.

Военнослужащий родился в ауле Шагир Куйбышевского района, окончил там школу и поступил в профучилище №8. Варис Аюпов получил профессию мастера строительно-отделочных работ и после учёбы отправился служить в артиллерийские войска.

Мужчина пошёл на СВО добровольцем. 22 сентября он погиб во время исполнения боевого задания.

2 октября в здании школы в ауле Шагир пройдёт прощание с бойцом.

Напомним, что в сентябре несколько бойцов из Новосибирской области погибли, исполняя свой воинский долг в районе спецоперации. Это были мобилизованные и контрактные представители Минобороны. Фотографии военнослужащих опубликовали на сайте Сиб.фм.

Ранее участнику специальной военной операции из Новосибирской области Никите М. вручили медаль «За боевые отличия». Награду получили ещё восемь военнослужащих.