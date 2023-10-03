Из-за новой развязки исчезнет один из транспортных коридоров в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу началось строительство четвертого моста и многоуровневой развязки. Однако эти изменения могут вызвать определенные неудобства для автовладельцев.

На данный момент на площади Труда и площади Энергетиков введена новая схема движения, включающая в себя полукольца. Однако с появлением четвертого моста и многоуровневой развязки в этом районе ситуация может усложниться.

Одним из негативных моментов является исчезновение двух выходов с улицы Ватутина, которые ранее позволяли автомобилям выезжать на улицы Широкую и Станиславского. Теперь для этого придется выбирать один из двух путей, который предполагает проезд через многоуровневую развязку дважды.

Глава новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков выразил опасение, что при такой схеме движения люди могут чаще выбирать пути через улицы Блюхера и Котовского.

Ранее Сиб.фм сообщал, что владелец Porsche 911 из Новосибирска заплатил рекордный транспортный налог.