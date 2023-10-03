Пенсионеры Новосибирской области смогут задать любые вопросы специалистам СФР

В Новосибирске откроется прямая линия для вопросов о пенсиях и социальных выплатах.

В Новосибирске проходит Декада пожилого человека, и в региональном отделении Социального Фонда России запустили прямую линию для вопросов о пенсии и социальных выплатах. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Прямая линия будет доступна 5 октября и только 2 часа. Задать свой вопрос специалистам Отделения СФР по Новосибирской области можно будет с 10-00 до 12-00 по многоканальному телефону: (383) 229-17-00.

Ранее СФР опубликовал график выплат для жителей Новосибирской области в октябре. Так, например, выплаты из средств материнского капитала будут перечислены в банки 5 числа. Это право имеют семьи, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения в своем регионе. В Новосибирской области этот "порог" составляет 32 108 рублей на человека, с учетом прожиточного минимума для трудоспособного населения. Эти ежемесячные выплаты будут осуществляться до того момента, пока ребенку не исполнится 3 года.

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