В НГУ студентов и преподавателей на 20 минут эвакуировали из зданий

3 октября студентов и преподавателей НГУ массово вывели на улицу.

Студенты и преподаватели Новосибирского государственного университета были массово выведены на улицу во вторник, 3 октября. Об этом рассказали студенты.

По словам источника Сиб.фм, эвакуация была плановая и длилась около 20 минут: в 11:20 людей вывели, и в 11:40 уже разрешили зайти обратно.

Ранее Сиб.фм сообщал о рейде активистов движения «СтопХам», которые пытались разогнать нарушителей парковки на тротуаре проспекта Карла Маркса. На проспект Маркса прибыли 2 или 3 экипажа полиции: часть машин увезли на штрафстоянку. Остальные водители, увидев такую картину, сами поспешили разъехаться.

Также СФР опубликовал график выплат для жителей Новосибирской области в октябре. Так, например, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала будут перечислены в банки 5 числа каждого месяца. Это право имеют семьи, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения в своем регионе. В Новосибирской области этот "порог" составляет 32 108 рублей на человека, с учетом прожиточного минимума для трудоспособного населения. Эти ежемесячные выплаты будут осуществляться до того момента, пока ребенку не исполнится 3 года.