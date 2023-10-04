Когда будет дополнительная мобилизация: Шойгу сделал заявление

Министерство обороны РФ вынуждено открывать дополнительные пункты отбора граждан на службу по контракту и отказаться от мобилизации.

Очередное тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил России, прошедшее на днях под руководством министра оборонного ведомства Сергея Шойгу, всколыхнуло волну общественного интереса к вопросу о мобилизации. Сразу оговоримся, что ничего нового ни глава Минобороны, ни его заместители не сказали.

Как было заявлено ранее, «российские вооруженные силы на данный момент располагают необходимым количеством военных для проведения СВО и планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет» (цитата из речи Шойгу). Набор добровольцев и контрактников идёт по всей России. За девять месяцев 2023 года на контракты и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч человек, пояснил министр.

Его сведения подтвердил замглавы организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский, отметивший, что этого количество военнослужащих достаточно для выполнения боевых задач в зоне действия СВО

По свежим данным оборонного ведомства, во многих регионах страны наплыв желающих подписать контракт с Минобороны настолько увеличился, что пришлось открывать дополнительные пункты набора граждан на военную службу.