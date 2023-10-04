Мэрия Новосибирска направила специальное оборудование в зону СВО

Мэрия Новосибирска подготовила партию оборудования для подразделений Росгвардии, исполняющих воинский долг в зоне специальной военной операции. Мэр Анатолий Локоть передал технические средства командующему Сибирским округом Росгвардии генерал-полковнику Николаю Маркову.

«Мы считаем необходимым откликаться на просьбы военнослужащих, проявлять инициативу самим. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска теперь у нас есть статьи бюджета, по которым мы можем приобрести необходимое оборудование для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Мэрия города Новосибирска подготовила для наших бойцов комплекты спутникового оборудования, тепловые пушки, дизельные генераторы, аккумуляторы, – сказал мэр Анатолий Локоть. – Я посещал наших военнослужащих в Луганской области и хочу выразить своё восхищение внутренним настроем бойцов и командиров, которые уверены в правоте своего дела. С такой армией мы, безусловно, одержим победу!»

Это уже вторая партия гуманитарного груза, собранная для подразделений Росгвардии в зоне СВО на средства муниципалитета. В конце сентября было передано две тонны кевларовой ткани для бронежилетов.

Сегодня Анатолий Локоть также вручил командующему Сибирским округом Росгвардии генерал-полковнику Маркову сертификат на получение дополнительных технических средств – к концу октября мэрия отправит еще одну партию оборудования.

Николай Марков выразил благодарность от имени личного состава Сибирского округа Росгвардии мэру города Новосибирска Анатолию Локтю, всем, кто участвовал в сборе и закупке технического оборудования: «Мы чувствуем единение граждан вокруг наших бойцов, ощущаем поддержку жителей Сибири. Это очень важно для приближения победы. Всё переданное имущество будет способствовать успешному выполнению служебно-боевых задач и в скором времени отправится на передовую».

Мэр Анатолий Локоть напомнил, что в Новосибирске выстроена система поддержки семей мобилизованных граждан: «Мы отвечаем на все обращения, оказываем всевозможную помощь семьям новосибирцев, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции. Важно, чтобы там, на переднем крае, бойцы были спокойны за свои семьи, знали, что о них позаботятся».